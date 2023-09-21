В Тюмени пьяный подполковник полиции попал в ДТП

В Тюмени подполковник полиции Евгений Сиселятин, находившийся за рулем Volkswagen Touareg, попал в ДТП с автомобилем KIA. Об этом сообщает портал 72.ru. Инцидент произошел на ул. Карнацевича 20 сентября. По данным издания, алкотестер показал, что в организме силовика было 1,07 промилле алкоголя.

В пресс-службе УГИБДД по Тюменской области сообщили, что авария произошла, когда Евгений Сиселятин не был на службе. Тем не менее, сейчас проводится служебная проверка. Если информация о том, что в момент аварии он был пьяный, подтвердится, подполковник будет уволен из рядов сотрудников полиции.

СМИ сообщают, что в 2013 году Евгений Сиселятин, находясь за рулем Toyota, столкнулся с ВАЗ-2114. Тогда в аварии пострадали оба водителя. По итогу водитель ВАЗ смог отсудить у полицейского 350 тыс. руб. компенсации морального вреда.

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