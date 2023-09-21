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Дима Билан хочет выкупить дом своего деда в Татарстане

Российский певец Дима Билан заявил о намерении выкупить дом своего деда в селе Пестрецы в Татарстане.

«Я очень хотел приобрести этот дом. Пропустил эту ситуацию — и, в общем, там новый владелец. Этот вопрос на самом деле открытый»,— сказал он сегодня на пресс-конференции в Казани по случаю участия в проходящем здесь фестивале «Добрая волна».

«Вы, наверное, понимаете, что такое чувствовать зов своей крови — с возрастом это проявляется все больше и больше»,— сказал он. Певец добавил, что в детстве он часто бывал в Пестрецах и теперь сюда периодически наведывается.

Он сказал, что цена на «этот маленький разваливающийся домишко» «взлетела» после того, как стало известно об интересе к объекту певца. «Но история не про деньги»,— сказал он.

Полина Петрова

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