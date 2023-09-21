Нижегородца осудили за грабежи под видом полицейского

Московский райсуд Нижнего Новгорода рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, обвиненного в грабежах, вымогательствах и похищении паспорта, сообщили в СУ СК по Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По фабуле дела в 2022 году осужденный с предполагаемым подельником, объявленным в розыск, представлялись сотрудниками полиции и в безлюдных местах обирали наркоманов. Они силой забирали у них деньги, имущество и документы, угрожая уголовным преследованием за незаконный оборот наркотиков. Одного из потерпевших они посадили в машину, похитили и возили по городу, вымогая деньги.

Подсудимому назначили 10 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на два года.

Владимир Зубарев