В Майкопе задержан замначальника исправительной колонии

По подозрению в мошенничестве задержан заместитель начальника колонии в Майкопе, сообщает пресс-служба СУ СК по Республике Адыгея. Уголовное дело возбуждено по материалам республиканских УФСБ и службы собственной безопасности УФСИН по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения).

По версии следствия, в мае текущего года к обвиняемому обратился один из осужденных, которому были нужны документы, характеризующие его с положительной стороны, для их последующего направления в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении. Заместитель начальника дал согласие подготовить их за взятку, однако выполнять обещание не собирался.

Осужденный перевел деньги на банковский счет обвиняемого, которые тот впоследствии потратил. Сейчас расследование уголовного дела продолжается.

По данным сайта УФСИН республики, в Майкопе есть только одно исправительное учреждение — колония-поселение №6.

Андрей Ульченко

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