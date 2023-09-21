Бизнес выбирает направление

Перспективным направлением для экспортеров Удмуртии являются Юго-Восточная Азия, Африка и Ближний Восток. Об этом рассказали на форуме «Сделано в Удмуртии». Предприятия республики сотрудничают с 74 странами, в том числе с ОАЭ, Ираном, Казахстаном и Белоруссией. Количество экспортеров за первое полугодие 2023 года выросло на 80%. Организации-экспортеры отмечают, что работа с иностранцами дает больше возможностей для развития бизнеса и выхода на новые рынки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

20 сентября на предпринимательском форуме «Сделано в Удмуртии» участники обсудили возможности экспорта в условиях меняющихся геополитических реалий. И.о. постпреда главы Удмуртии при президенте РФ Константин Сунцов отметил, что перспективным направлением для предпринимателей Удмуртии являются Юго-Восточная Азия, Африка и Ближний Восток.

«Это долгосрочная стратегия с обеспеченным постоянным темпом роста, а экономика Еврозоны сейчас испытывает трудности: промышленность замедляется, население не растет, потребление, как следствие, тоже не увеличивается. Поэтому смысла рваться туда нет»,— поделился мнением господин Сунцов.

Несмотря на непростую геополитическую ситуацию, Удмуртии удалось сохранить географию экспорта — 74 страны, говорит Константин Сунцов. «Объем несырьевого неэнергетического экспорта МСП вырос на 3,3%. Более того, количество экспортеров за первое полугодие 2023 года увеличилось на 80%»,— подчеркнул господин Сунцов. Он добавил, что один из лучших инструментов для выхода на новые рынки — участие в бизнес-миссиях, которые организовывает Центр поддержки экспорта Удмуртии.

Ближайшая бизнес-миссия состоится в декабре в Индонезию. Торговый представитель России в Индонезии Александр Свинин рассказал, что в этой стране особенно востребованы три направления: «Во-первых, производство нефтегазового оборудования. В Удмуртии огромное количество производителей, работающих в этой отрасли, и Индонезия готова к сотрудничеству. Второе, медицинское оборудование и фармацевтика. И, третье, то, в чем Удмуртия занимает важное место в России, — это ИТ».

Эксперт и бизнес-консультант по внешнеэкономической деятельности (ВЭД) Марина Вакуленко отмечает, что самое важное при работе с иностранными партнерами — заключение с ними международного контракта. Она подчеркнула, что законодательство каждой отдельной страны отличается, поэтому надо тщательно все изучить, чтобы исключить всевозможные риски. Константин Сунцов добавил, что многие компании-экспортеры нанимают специального сотрудника, который занимается экспортом, поиском иностранных партнеров и подготовкой и проверкой всех документов.

Так, глазовский завод, занимающийся производством тягодутьевых машин, вентиляционного, теплообменного и отопительного оборудования, в этом году впервые поставил свою продукцию в Иран, рассказала специалист по ВЭД предприятия Любовь Ванина. Компания уже экспортирует в Казахстан и Белоруссию. При этом главной сложностью она назвала поиск партнеров на местах. «Я искала через интернет, на выставках, изучала участников. После онлайн-бизнес-миссии в 2020 году мы выстраивали бизнес с потенциальными партнерами. Это оказался долгий путь»,— отметила Любовь Ванина.

В Иран завод отправил вентиляционное оборудование. Для этого пришлось делать международную упаковку и маркировку, получать разрешение на вывоз продукции из России, а также решать вопрос с расчетами. «В России всего один банк, который осуществляет платежи между Ираном и Россией. Иранцы платят нам в рублях, им так удобнее, чем в евро или долларах»,— прокомментировала на форуме специалист предприятия.

Другая компания из Ижевска производит пищевые добавки и сотрудничает с организацией из ОАЭ, которая занимается инструментарием для изготовления и украшения тортов и подарочной упаковки к ним. Как рассказала на форуме заместитель директора по развитию Валентина Першина, работа с иностранцами начинается с проверки научно-технической документации на соответствие требованиям их стран, а также наличия всех необходимых сертификатов, которые должны соответствовать условиям мирового рынка. Партнеров из Дубая смогли найти благодаря размещению продукции на международном маркетплейсе Alibaba, в чем помогла Корпорация развития Удмуртии. «Через ОАЭ есть возможность выхода на рынки других стран. Нашу продукцию поставляют в Оман, Саудовскую Аравию и другие соседние страны Персидского залива. Сотрудничество с ОАЭ помогает масштабировать бизнес, дает нам новые идеи и доступ к новым технологиям, расширяет клиентскую базу»,— заключила госпожа Першина.

Татьяна Колегова

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