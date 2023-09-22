«Кофе&Jazz» в Павловске, Guf в «Космонавте» и «Литургия Zero» в Александринском театре

К концу сентября в Петербурге так и не испортилась погода, и в грядущие выходные в городе, как и всегда, запланирована обширная культурная программа. «Ъ-СПб» предлагает завершить первый осенний месяц в компании с джазовыми музыкантами, артистами балета и поэтами. В традиционной подборке событий рассказываем, на что стоит обратить внимание.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джазовый квартет Low Kick Collective

Фото: Low Kick Collective Джазовый квартет Low Kick Collective

Фото: Low Kick Collective

22 сентября, в пятницу, завершить неделю с музыкой приглашает джазовый квартет Low Kick Collective. На концерте, который пройдет в Планетарии №1, музыканты представят новую программу Pulsar. В составе группы — Антон Рязанов (тенор-саксофон), Николай Петров (синтезаторы), Яна Липаева (контрабас и бас-гитара) и за барабанной установкой Игорь Бородин. Коллектив исполняет музыку в жанре dark jazz.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Группа Marksheider Kunst

Фото: Marksheider Kunst Группа Marksheider Kunst

Фото: Marksheider Kunst

В этот же день, 22 сентября, в клубе Jagger выступит группа Marksheider Kunst, известная своими энергичными выступлениями. Среди жанров, в которых работает группа — ска и кумбия, румба и джаз. Организаторы отмечают, что коллектив «настолько тесный и сплоченный, что на сцене играют как один, понимая друг друга с первой же ноты — латиноамериканская экспрессия, задор и драйв идут с группой рука об руку».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Народный артист Давид Голощекин

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Народный артист Давид Голощекин

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В выходные, 22 и 23 сентября, которые обещают быть теплыми, в музее-заповеднике «Павловск» пройдет джазовый фестиваль «Кофе&Jazz». Мероприятие пройдет на шести площадках — для петербуржцев и гостей города выступят известные джазмены-инструменталисты: Павел Чижик, Денис Кирилов, Юлия Касьян, Михаил Шипов, Йоель Гонсалес. Среди джазовых ансамблей заявлены: City music orchestra, Chizhik jazz quartet, De Manera Virtuosa, шоу-орекстр «Бис джус», Petrcchiani Quartet. Хедлайнером фестиваля в этом году станет народный артист Давид Голощекин, который выступит с ансамблем. Посетителям фестиваля предложат продегустировать кофе и научиться кубинским танцам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Beat Film Festival 2023. Кадр из документального фильма «Линч/Оз» / Lynch/Oz США, 2022 Режиссер: Александр О. Филипп

Фото: Exhibit A Pictures Beat Film Festival 2023. Кадр из документального фильма «Линч/Оз» / Lynch/Oz США, 2022 Режиссер: Александр О. Филипп

Фото: Exhibit A Pictures

Всех, кому интересна современная культура, приглашает фестиваль документального кино Beat Weekend — региональная версия московского Beat Film Festival. Фестиваль открылся 21 сентября фильмом «32 звука» — лучшим документальным фильмом прошлогоднего фестиваля «Сандэнс». Площадки мероприятия — кинотеатр «Аврора», Angleterre Cinema Lounge и киноцентр «Ленфильм». В программе показов этого года — хиты летнего московского Beat Film Festival («Линч/Oз», «Меня зовут Альфред Хичкок», «Сны отеля “Челси”»), лучшие фильмы Beat прошлых лет («По волнам: Искусство звука в кино», «Студия 54») и картина-победитель Национального конкурса — «Рай» Александра Абатурова.

Программу фестиваля дополнят образовательные мероприятия — лекции и дискуссии, концерты и перформансы, которые пройдут при участии известных музыкантов, экспертов и творческих сообществ. В их числе группа Shortparis, Василий Степанов, Артем Балаев, Полина Бондарева, Центр Art&Science Университета ИТМО. Фестиваль продлится до 1 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из мюзикла по мотивам романа Александра Дюма «Граф Монте-Кристо»

Фото: Петербургский театр музыкальной комедии Сцена из мюзикла по мотивам романа Александра Дюма «Граф Монте-Кристо»

Фото: Петербургский театр музыкальной комедии

Завсегдатаев театра и любителей мюзиклов Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии приглашает на мюзикл по мотивам романа Александра Дюма «Граф Монте-Кристо». Спектакли пройдут 22, 23, 24 и 25 сентября. Роман повествует о юном моряке Эдмоне Дантесе, который в день своей помолвки оказывается в тюрьме из-за ложного доноса своих бывших друзей. Выйдя на свободу через 14 лет, он меняет имя на Монте-Кристо и начинает мстить своим обидчикам. Мюзикл пользуется неизменным успехом у зрителей. «Звездный актерский состав, прекрасная музыка и умопомрачительная хореография»,— рассказывают организаторы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из спектакля «Литургия Zero» режиссера Валерия Фокина. В постановке по роману Ф.М. Достоевского «Игрок» главную роль исполнит Антон Шагин

Фото: Александринский театр Сцена из спектакля «Литургия Zero» режиссера Валерия Фокина. В постановке по роману Ф.М. Достоевского «Игрок» главную роль исполнит Антон Шагин

Фото: Александринский театр

Александринский театр 21 и 22 сентября покажет спектакль «Литургия Zero» режиссера Валерия Фокина. В постановке по роману Ф.М. Достоевского «Игрок» главную роль исполнит Антон Шагин. В центре повествования — тема игры, порабощающей человека, заставляющей человека изменить всему лучшему в себе и в конце концов приводящей к распаду личности. Постановка отмечена наградами премий «Золотая маска» и «Золотой софит».

В Петергофе 22 и 23 сентября пройдет праздник закрытия фонтанов. Зрителям покажут мультимедийное шоу «Наследники». Шоу в этом году будет посвящено году педагога и наставника. В представлении примут участие 40 артистов балета, будут использованы новейшие мультимедийные технологии — архитектурный видеомэппинг на фасаде Большого Петергофского дворца, панорамные видеопроекции на больших светодиодных экранах, объемный звук и динамический постановочный свет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Олдбой» / Oldeuboi Корея Южная, 2003 Режиссер: Пак Чхан-ук

Фото: Egg Films; Show East Кадр из фильма «Олдбой» / Oldeuboi Корея Южная, 2003 Режиссер: Пак Чхан-ук

Фото: Egg Films; Show East

В трех петербургских кинотеатрах — «Каро 9 Варшавский экспресс», «Аврора», «Ленфильм» — с 21 по 26 сентября пройдет показ фильма «Олдбой», культовой картины корейского режиссера Пак Чхан Ука. Он приурочен к 20-летию выхода фильма. Сеансы проходят на корейском языке с русскими субтитрами. В фильме режиссер исследует тему мести и ее последствий. В психологическом триллере смешивается жестокость и нежность, чувство вины и прощение, древнегреческая трагедия с зубодробительным экшеном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

28 сентября в ДК «Ленсовета» с поэтическим моноспектаклем «…ай да сукин сын!» выступит Константин Райкин. В исполнении народного артиста и художественного руководителя театра «Сатирикон» имени Аркадия Райкина прозвучит «высокая поэзия, пропущенная через сердце»: стихи Давида Самойлова и Александра Пушкина.

29 сентября в клубе «Космонавт» с большим сольным концертом выступит рэпер Guf. Организаторы отмечают, что пронзительные и глубокие композиции исполнителя давно вывели его на вершины хит-парадов и закрепили его статус в пантеоне русского рэпа.

В воскресенье 24 сентября футбольный клуб «Зенит» принимает на «Газпром Арене» московский «Локомотив». В таблице Российской премьер-лиги клубы занимают второе и восьмое место соответственно. В Петербурге ждут выхода своей команды на традиционное в последние годы первое место.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Балет на сцене Александринского театра

Фото: Александринский театр Балет на сцене Александринского театра

Фото: Александринский театр

29 сентября на сцене Александринского театра состоится восьмой благотворительный гала-концерт «Звезды Петербурга» в поддержку Свято-Владимирской школы в рамках фестиваля «Возрождение российских традиций». В нем примут участие народные и заслуженные артисты РФ, лауреаты международных конкурсов, звезды мирового балета (Юлия Махалина, Фарух Рузиматов, Виктория Терешкина), примы, премьеры и солисты Мариинского и Михайловского театров (Олеся Новикова, Андрей Ермаков, Рената Шакирова, Роман Беляков, Анастасия Колегова, Александра Иосифиди, Мария Буланова, Ирина Перрен, Марат Шемиунов, Эрнест Латыпов и другие). В состав гала-концерта включены самые знаменитые отрывки из всемирно известных балетов, таких как «Лебединое озеро», «Баядерка», «Дон Кихот», «Корсар».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гольф-клуб «Петергоф»

Фото: гольф-клуб «Петергоф» Гольф-клуб «Петергоф»

Фото: гольф-клуб «Петергоф»

1 октября в гольф-клубе «Петергоф» состоится заключительный турнир сезона. Тематика турнира связана с Кубком Райдера и обещает быть по-настоящему насыщенной и интересной.

Подготовил Дмитрий Крашенинников