Свердловскую область за лето посетили более 1,5 млн туристов

За прошедшее лето Свердловскую область посетили более 1,5 млн туристов. Об этом сообщили в департаменте информационной политики. Турпоток в сравнении с аналогичным периодом 2022 года вырос в полтора раза.

Чаще всего на Средний Урал приезжали ради сплавов по рекам Чусовая, Исеть, Серга, восхождения на Конжаковский камень и Веселые горы, посещения «Пристани Гари». Также туристы посетили более 80 мероприятий, в том числе фестиваль Ural Music Night, международный фестиваль «Барбекю», «Космодень» в Каменске-Уральском, Ирбитскую ярмарку.

Отели уровня двух-пяти звезд этим летом были загружены на рекордные 75-99%. В прошлом году цифры были на уровне 45-60%.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте