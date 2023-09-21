Заместитель министра края решила стать мировой судьей

Заместитель министра природных ресурсов Пермского края Ирина Ястребова, назначенная на должность в январе этого года, покидает должность. Сегодня на пленарном заседании заксобрания ее утвердили в должности мирового судьи, сообщил Business Class. Согласно документам заксобрания, госпожа Ястребова будет работать мировой судьей Соликамского судебного района № 6.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: дума Перми Фото: дума Перми

Госпожа Ястребова в должности статс-секретаря- заместителя министра курировала управление правового и организационно-аналитического обеспечения Минприроды края. В министрестве сообщили, что вопрос с новым статс-секретарем пока не решен.

Ирина Ястребова до 2016 года работала замначальника департамента дорог и транспорта Перми (ДДиТ). Она перешла на работу в ДДиТ в 2011 году, до работы в городской администрации возглавляла юридический отдел министерства транспорта Пермского края. С мая по август 2013 года Ирина Ястребова в статусе и.о. руководила департаментом.