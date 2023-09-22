Прецедент необходимой самообороны

Верховный суд отменил определение нижестоящих судов, признавших мужчину виновным в том, что он сломал ногу обидчику его жены. Высшая судебная инстанция, оправдавшая главу семейства, посчитала его действия необходимой самообороной. Эксперты считают, что данное решение может стать прецедентом для подобных случаев вынужденной самообороны, причинившей вред нападающему.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Верховный суд РФ отменил определение Четвертого кассационного суда общей юрисдикции в Краснодаре, признавшего жителя Астрахани виновным в превышении пределов необходимой самообороны. Высшая судебная инстанция полностью оправдала мужчину и признала за ним право на реабилитацию. Об этом сообщается в определении ВС РФ.

Как следует из материалов дела, житель Астрахани, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел ночью к дому своего знакомого, выбил ногой дверь калитки, зашел в дом, вытащил его жену за волосы во двор и нанес ей несколько ударов, после чего стал угрожать убийством. Спустя время домой вернулся муж потерпевшей и, как установили суды, в прыжке нанес обеими ногами удар в бедро обидчику супруги.

С учетом того, что в отношении агрессора было возбуждено уголовное дело об угрозе убийством, Ахтубинский районный суд Астраханской области изначально признал действия супруга потерпевшей необходимой обороной. Однако апелляционный суд занял иную позицию, посчитав, что мужчина превысил пределы необходимой обороны, так как ударил обидчика жены в момент, когда тот еще только замахнулся на нее. Мужчину признали виновным и приговорили к году ограничения свободы. Четвертый кассационный суд согласился с таким подходом. Приговор вступил в законную силу.

Защита мужчины пыталась доказать, что он физически не мог совершить удар агрессору двумя ногами, потому что никогда не занимался единоборствами, отмечая, что травму потерпевший получил при падении. Верховный суд эти доводы не убедили, он посчитал такой удар правдоподобным и верно установленным. Однако высшая судебная инстанция указала, что конкретные обстоятельства дела (ночное время, нахождение «потерпевшего» в пьяном виде, взлом калитки, избиение женщины и высказывание ей угроз убийством) давали мужчине реальные основания полагать, что его супруге угрожает опасность.

Краснодарский адвокат Александр Якимович считает, что это дело является ярким примером того, ради чего существует Верховный суд как высший орган правосудия по уголовным делам, гарантирующий, что граждане могут рассчитывать на справедливость.

«Показательно, что Верховный суд РФ подробно раскритиковал выводы суда апелляционной инстанции и констатировал формальное отношение к делу кассационного суда, который проигнорировал доводы защиты. Это определение ВС РФ, хотя и не является руководящим документом, однако позволяет надеяться на формирование судебной практики, основанной на разумном и справедливом принципе — гражданину, который вынужден был прибегнуть к силе для защиты своей семьи от преступника, суды гарантируют защиту от незаконного осуждения по формальному признаку, а именно — только потому, что нападавшему преступнику причинен ущерб»,— резюмирует адвокат.

Михаил Волкодав

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