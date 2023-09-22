Советско-немецкая научная дружба

Комиссия по заграничным закупкам Наркомпроса вошла в сношение с германским объединением содействия науке по вопросу восстановления обмена литературой между научными учреждениями Германии и России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ullstein bild via Getty Images Фото: Ullstein bild via Getty Images

Германское объединение содействия науке включает в себя все германские научные учреждения и общества, как то: Академию наук в Берлине, Гейдельберге, Лейпциге и Мюнхене, союз германских высших школ и т. д.

Через посредство этого объединения Италия, Англия, Испания, Америка и другие страны уже наладили обмен научной литературой и тем самым заполнили пробел, образовавшийся во время войны.

В результате совместной работы заграничной комиссии Наркомпроса и германского объединения содействия науке большая часть научных учреждений Германии уже изъявила свое желание приступить к немедленному обмену литературой с русскими научными учреждениями. Для обмена с русскими изданиями последнего времени германское объединение содействия предлагает, со своей стороны, дать новейшие издания Германии, причем объединение освобождается от почтовых сборов не только для посылок в Германии, но и для посылок за границу.

Коллегия Наркомпроса, рассмотрев предложение заграничной комиссии, дала свое принципиальное согласие на организацию литературного обмена с Германией и наметила как объединяющий центр для русских научных изданий по обмену с Германией Российскую книжную палату.

Об обмене научной литературой 100 лет назад писали «Известия».

Публикацию подготовил Алексей Алексеев