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Советско-немецкая научная дружба

100 лет назад снова начался обмен научной литературой с Германией

Комиссия по заграничным закупкам Наркомпроса вошла в сношение с германским объединением содействия науке по вопросу восстановления обмена литературой между научными учреждениями Германии и России.

Фото: Ullstein bild via Getty Images

Фото: Ullstein bild via Getty Images

Германское объединение содействия науке включает в себя все германские научные учреждения и общества, как то: Академию наук в Берлине, Гейдельберге, Лейпциге и Мюнхене, союз германских высших школ и т. д.

Через посредство этого объединения Италия, Англия, Испания, Америка и другие страны уже наладили обмен научной литературой и тем самым заполнили пробел, образовавшийся во время войны.

В результате совместной работы заграничной комиссии Наркомпроса и германского объединения содействия науке большая часть научных учреждений Германии уже изъявила свое желание приступить к немедленному обмену литературой с русскими научными учреждениями. Для обмена с русскими изданиями последнего времени германское объединение содействия предлагает, со своей стороны, дать новейшие издания Германии, причем объединение освобождается от почтовых сборов не только для посылок в Германии, но и для посылок за границу.

Коллегия Наркомпроса, рассмотрев предложение заграничной комиссии, дала свое принципиальное согласие на организацию литературного обмена с Германией и наметила как объединяющий центр для русских научных изданий по обмену с Германией Российскую книжную палату.

Об обмене научной литературой 100 лет назад писали «Известия».

Публикацию подготовил Алексей Алексеев

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