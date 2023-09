Медицина не может угнаться за сифилисом

В XV веке сифилис, который, как считается, привезла из Америки команда Колумба, унес жизни 5 млн европейцев. В XIX веке он приобрел такое распространение, что надолго стал темой художественной литературы: к нему обращались Мопассан, Куприн, Булгаков, Маяковский.

Кажется, человечество придумало массу эффективных лекарств, способных справиться с болезнью, но и сегодня число случаев сифилиса в мире и в отдельных странах растет. По данным ВОЗ, в 2020 году в мире нехорошей болезнью заразились 7,1 млн человек в возрасте от 15 до 49 лет. В России, по сообщениям РБК, с 2000 года шло неуклонное снижение — с 239,4 тыс. случаев в год до 15,3 тыс. в 2020-м, а в 2022-м число заболевших вновь повысилось до 27,8 тыс. человек. В еврозоне, по данным портала Statista, пик заболеваемости пришелся на 2019 год, когда было зарегистрировано 35 039 случаев, в 2021-м наметилось снижение до 25 тыс. случаев, больше всего в Германии (6700) и Испании (5300). Особенно тяжелое положение — в США, где, по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, в 2021 году было зарегистрировано более 171 тыс. случаев инфекции, на 68% больше, чем в 2017-м. Беспокойство американских врачей вызывает также рост числа случаев врожденного сифилиса, когда инфекция передается от больной матери плоду: в США в 2017-м их было 941, в 2021-м — 2855. Почти трехкратный рост!

Подобные взлеты и падения постоянно случаются в истории человечества. Например, в 1940–1950-х годах на Западе благодаря массовому применению пенициллина и масштабному скринингу болезнь почти удалось победить, но тут случилась сексуальная революция, и все усилия пошли насмарку. В 1980–1990-х годах кривая заболеваемости в мире резко пошла вниз из-за появления ВИЧ и неизлечимого на тот момент СПИДа, а в 2000-х, когда были найдены и стали широко применяться антиретровирусные препараты, способные сделать жизнь ВИЧ-инфицированных вполне комфортной, люди расслабились и стали реже предохраняться. Проблему усугубляют прием запрещенных веществ и невероятно широкое распространение приложений для знакомств.

Трудности с трепонемой

О том, что делает медицинское и научное сообщество для повышения эффективности борьбы с сифилисом, мы знаем мало: тема неприятная, практически закрытая, СМИ пишут об этом с неохотой. На самом деле и исследований в этой области ведется немного, признается на страницах журнала The Scientist Шейла Люкхарт, почетный профессор медицины и глобального здравоохранения Вашингтонского университета (США). «Лишь несколько лабораторий в мире в настоящее время работают над этим важным заболеванием и его возбудителем»,— говорит она. Частично это связано с тем, что, по словам Кэролайн Кэмерон, профессора биохимии и микробиологии Университета Виктории в Канаде, виновница сифилиса бактерия Treponema pallidum (бледная трепонема) «хрупкая, поэтому для работы с ней обычные экспериментальные методы не годятся».

Хрупкость заключается в том, что трепонему сложно вырастить в лабораторных условиях. Впервые сообщение ученых о том, что им удалось сохранить бациллу на препарате клеток кролика при низком содержании кислорода, появилось лишь в 1975 году, когда результаты американского исследования были опубликованы в медицинском журнале Infection and Immunity. Однако жила трепонема в таких условиях недостаточно долго для экспериментов. В 1981 году исследователи из Калифорнии сообщили об успешной культивации и размножении T. pallidum в культуре клеток кожи американских кроликов в присутствии ключевых питательных веществ. Эксперименты на кроликах, которые, как выяснилось, тоже болеют сифилисом, в отличие от мышей, продолжались с переменным успехом много лет, и только в 2018 году ученые из Центра медицинских наук Техасского университета в Хьюстоне разработали метод длительного культивирования бледной трепонемы. Исследователи тоже использовали клетки кожи кролика, но добавили дополнительные питательные вещества. В этих условиях бактерии росли больше трех лет, сохраняя структуру, подвижность, способность размножаться и вызывать инфицирование. Наконец-то эксперименты с трепонемой in vitro могли способствовать пониманию сифилиса. И в 2021 году международная группа ученых в статье в журнале The Lancet рассказала, что с помощью этого метода удалось установить эффективность антибиотика линезолида для лечения сифилиса, правда, пока только для кроликов. Проверка на людях в ходе клинических испытаний еще только предстоит, хотя препарат успешно применяется против тяжелых инфекций типа пневмонии и туберкулеза. Тем не менее это стало важной вехой в борьбе с болезнью. Дело в том, что препарат первой линии лечения сифилиса бензатина бензилпенициллин, или бензатинпенициллин G, относится к группе пенициллинов, которые могут вызывать тяжелую аллергическую реакцию. Но главное — в последние годы во многих странах отмечается нехватка бензатинпенициллина G, поскольку, как пишут шведские ученые в статье «Возрождение сифилиса в странах с высоким уровнем дохода в 2000-е годы: в центре внимания Европа», некоторые производители перестали выпускать действующее вещество препарата из-за низкой цены и высоких производственных затрат.

Ученые ищут и другие альтернативные методы лечения. Так, в Виргинском политехническом институте проверили более ста &beta-лактамов (класс антибиотиков, к которому относятся пенициллины) на предмет способности убивать бактерии T. pallidum или замедлять их рост. Команда под руководством Кэтрин Хейс выявила несколько претендентов, которые даже более эффективны, чем бензатинпенициллин G. Однако еще предстоит долгий путь исследований.

Диагностика

Кажется, любой ребенок знает, что для выявления сифилиса используется реакция Вассермана. На самом деле этот метод не применяется с 1980-х годов. Он не очень надежный, часто приводит к ложноположительным результатам. Сейчас в ходу более совершенные и высокочувствительные методы, позволяющие диагностировать сифилис на разных стадиях: полимеразная цепная реакция (ПЦР), известная нам по ковиду, иммуноферментный анализ (ИФА), в основе которого лежит специфическая реакция «антиген—антитело», и др. Таких методов больше десятка, но все же есть проблема, с которой они не справляются, пишет The Scientist.

Как говорит Кэролайн Кэмерон, тесты, которые сейчас используются, «не могут отличить активную инфекцию от предыдущей, потому что вырабатываемые организмом антитела против T. pallidum сохраняются на протяжении всей жизни».

Успех при лечении сифилиса обычно оценивают по снижению уровня специфических антител. Но примерно у четверти заболевших уровень антител после лечения не падает. В таких случаях даже повторное тестирование не позволяет отличить новую инфекцию от старой, а значит, у врача недостаточно информации для лечения. Помочь может тест, который обнаруживает не антитела, а непосредственно бактерию через ее ДНК или белки. Кэролайн Кэмерон уже больше года работает над таким тестом. Она собирается разработать несколько моноклональных антител, способных выявлять белки вредоносной бактерии в моче или плазме крови больного.

Профилактика

Под профилактикой мы в первую очередь понимаем вакцинацию. О ней мы расскажем чуть позже, а тут речь пойдет о профилактическом приеме лекарств. В 2019 году специалисты Калифорнийского университета в Сан-Франциско провели клиническое исследование с участием гомосексуальных мужчин, которые либо были ВИЧ-инфицированы, либо принимали препараты для предотвращения заражения, то есть проходили постконтактную профилактику антиретровирусными препаратами. Исследование заключалось в том, чтобы выяснить, поможет ли не заразиться сифилисом постконтактный прием антибиотика доксициклина. Предварительные результаты показали, что такая профилактика (DoxyPEP) эффективна в предотвращении сифилиса при приеме в течение трех дней после незащищенного секса, но только для мужчин, практикующих секс с мужчинами, и трансгендерных женщин. А вот обычные женщины оказались менее восприимчивы к DoxyPEP, так что получается, что средство не универсальное. Кроме того, существуют опасения по поводу развития резистентности к противомикробным препаратам у T. pallidum и других видов бактерий. Тем не менее в октябре 2022 года департамент здравоохранения Сан-Франциско внедрил постконтактную профилактику доксициклином для борьбы с заболеваниями, передающимися половым путем, особенно сифилисом.

Вакцина

Вакцина, конечно, лучший способ защиты от любой инфекции, но с вакцинами от сифилиса как-то все не складывается. Первое сообщение об успешном испытании вакцины на кроликах было опубликовано в 1973 году в журнале Journal of Immunology Джеймсом Н. Миллером из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Для вакцинации потребовалось 60 доз подвергшихся гамма-облучению бактерий T. pallidum, которые вводили внутривенно в течение 37 недель. Совершенно неприемлемая схема для людей. Плюс ко всему такая вакцина не защищала от других штаммов той же бактерии. Понятно, что до людей экспериментатор так и не добрался.

В 2018 году группа ученых из Медицинского центра Коннектикутского университета опубликовала в журнале mBio результаты исследования белков наружной мембраны T. pallidum. Работа стала настоящим прорывом. Специалистам удалось обнаружить белки, которые не мутируют. Почему это важно? Трепонема постоянно меняет последовательность и антигенность белков наружной мембраны для приспособляемости к окружающей среде, вирулентности и уклонения от иммунитета, поэтому трудно выбрать мишень для вакцины. Дело осложняется тем, что в человеческих популяциях могут циркулировать несколько штаммов и, следовательно, несколько вариантов мембранных белков. Сделаешь вакцину против одного штамма, а другой все равно будет всех заражать. В вакцине можно использовать только стабильные белки.

Кэмерон и Люкхарт вместе с группой американских и канадских ученых нашли собственные антигены, в том числе целые белки, которые использовали в вакцине. Вакцину они протестировали, как обычно, на кроликах. Эффективная вакцина от сифилиса должна подавлять передачу — для защиты партнеров — и распространение инфекции — для защиты человека, чтобы остановить развитие последующих стадий болезни. С учетом этого и разрабатывалась вакцина. Увы, предотвратить заболевание иммунизация не смогла. Она лишь снизила распространение инфекции в организме животного.

Так что способ защиты от сифилиса остается тем же, что и пять веков назад: избегать беспорядочных половых связей и соблюдать правила безопасного секса.

Елена Туева