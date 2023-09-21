Неродных детей участников СВО будут бесплатно кормить в нижегородских школах

Администрация Нижнего Новгорода расширит перечень детей, имеющих льготы на получение школьного питания. Сегодня право на бесплатное питание в нижегородских школах имеют 15 категорий детей. Среди них родные дети участников СВО — призванных по мобилизации, добровольцев, военных-контрактников и сотрудников Росгвардии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Городской департамент образования предложил добавить в список льготных категорий неродных детей участников СВО (пасынков и падчериц). Они будут получать бесплатное питание в школах из расчета 85,2 руб. за завтрак и 104,24 руб. за обед. Эту льготу в Нижнем Новгороде будут получать 83 школьника. Из городского бюджета на эти цели будет направлено почти 727 тыс.руб.

Комитет по социальным вопросам городской думы поддержал предложение администрации. Дума рассмотрит этот вопрос на заседании 27 сентября.

Андрей Репин