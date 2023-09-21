Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Предполагаемых фальшивомонетчиков задержали в Нижнем Новгороде

Полиция задержала в Нижнем Новгороде супругов из Владимира по подозрению в изготовлении и реализации поддельных денежных купюр, сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По фабуле дела фигуранты покупали поддельные банкноты номиналом 5 тыс. руб. через тайники в Московской области и тратили их в нижегородских магазинах фиксированных цен и аптеках, не оборудованных устройствами для проверки купюр. Сдачу с покупок они оставляли себе и тратили.

В машине супругов полицейские нашли мобильные телефоны, банковские карты и поддельные деньги. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ст. 35, ст. 186 УК РФ. По ходатайству следствия суд поместил их под домашний арест.

Владимир Зубарев

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...