Предполагаемых фальшивомонетчиков задержали в Нижнем Новгороде

Полиция задержала в Нижнем Новгороде супругов из Владимира по подозрению в изготовлении и реализации поддельных денежных купюр, сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По фабуле дела фигуранты покупали поддельные банкноты номиналом 5 тыс. руб. через тайники в Московской области и тратили их в нижегородских магазинах фиксированных цен и аптеках, не оборудованных устройствами для проверки купюр. Сдачу с покупок они оставляли себе и тратили.

В машине супругов полицейские нашли мобильные телефоны, банковские карты и поддельные деньги. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ст. 35, ст. 186 УК РФ. По ходатайству следствия суд поместил их под домашний арест.

Владимир Зубарев