С конца октября в Сочи введут платные парковки на нескольких улицах

На нескольких сочинских улицах с конца октября будут введены платные парковки, сообщил в своем Telegram-канале глава города Алексей Копайгородский. Список улиц он не приводит.

Ранее сообщалось, что платные парковочные места появятся на улицах Соколова, Войкова, Чайковского, Кооперативной, Поярко, Несебрской, Пушкина, Гагринской, Черноморской, Конституции СССР, Кирова, Просвещения, Демократической, Гоголя, а также переулках Морском и Электрическом.

Парковки будут платными с 8:00 до 20:00 по будням. «Чтобы разгрузить движение на узких дорогах, введем на ряде улиц платную парковку. На первом этапе будет организовано около тысячи мест, в дальнейших планах увеличение их количества. Доходы будут поступать в бюджет муниципалитета, это даст возможность направить больше средств на социальные проекты, благоустройство и ремонт дорог»,— сообщил Алексей Копайгородский.

Андрей Ульченко

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