Губернатор Кубани пообещал привлечь к ответственности чиновников двух районов

В Тихорецком и Северском районах края чиновники выдавали разрешение на строительство жилья без учета возведения необходимой инфраструктуры. Об этом губернатор Вениамин Кондратьев сообщил в своем Telegram-канале.

«Уже несколько лет в регионе действует правило для всех муниципалитетов — строить жилье одновременно со школами и детскими садами. В этом вопросе ни для кого не может быть исключений. На примере Краснодара мы видим, как порой трудно найти земельный участок в уже застроенном жилом массиве. Непростительно выдавать новые разрешения без необходимой инфраструктуры. Тем более непонятны такие случаи в Тихорецком и Северском районах. За каждым подобным решением стоит конкретный безответственный чиновник, и он не останется безнаказанным»,— написал Вениамин Кондратьев.

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