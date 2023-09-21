Депутаты ждут федерального софинансирования двух обходов Нижнего Новгорода

Фракция ЛДПР предложила нижегородскому областному заксобранию обратиться к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину за софинансированием строительства двух автомобильных обходов Нижнего Новгорода. Как говорится в проекте обращения, речь идет о четвертой очереди Южного и строительстве Северного обходов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В проекте обращения отмечается, что Нижний Новгород является одним из немногих городов-миллионников в России, не имеющих объездной кольцевой дороги. Грузовые транспортные средства передвигаются по городским дорогам и разрушают их. По мнению фракции ЛДПР, достройка Южного и строительство Северного обходов Нижнего Новгорода позволит улучшить транспортную ситуацию, перераспределить транзитные потоки Москва — Киров, Москва — Казань, разгрузить городские улицы и мосты от большегрузного транспорта.

На основании этого депутаты просят правительство РФ включить в целевые программы проект четвертой очереди строительства Южного обхода и проекта строительства Северного обхода Нижнего Новгорода с софинансированием из федерального бюджета.

Планировалось, что обсуждение проекта обращения состоится на транспортном комитете 21 сентября, но никто из депутатов от ЛДПР на заседание не пришел. Рассмотрение вопроса пока отложили. Некоторые из депутатов про итогам заседания рассказали «Ъ-Приволжьте», что готовы подержать это обращение и дополнить его пунктом о строительстве обхода Балахны.

Ранее на встрече с президентом РФ губернатор Глеб Никитин заявил, что Южный обход Нижнего Новгорода практически построен, не закончен один участок. «Скорее всего, в ближайшее время мы найдем решение»,— отметил глава региона. По поводу обхода Балахны он заявил, что регион подал заявку на федеральное софинансирование: «Прошли уже и Росавтодор, и Минтрас, и тоже рассчитываем, что найдем в ближайшее время решение».

Андрей Репин