В Невинномысске снижен объем подачи воды из-за загрязнения реки Кубань

Из-за загрязнения реки Кубань в Невинномысске снижен объем подачи питьевой воды. Прокуратура Ставропольского края начала проверку исполнения природоохранного законодательства в русле реки и прилегающей территории, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований природоохранного законодательства и законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства»,— сказано в сообщении. Прокурорам поручено обеспечить подачу питьевой воды в соответствии с нормативными требованиями.

Кристина Федичкина