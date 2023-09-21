В массовом ДТП в Сочи пострадала пассажирка автобуса

Дорожное происшествие произошло на мосту возле парка Ривьера в Сочи. Участниками ДТП стали пассажирский автобус, такси и еще один легковой автомобиль, сообщается в Telegram-канале «Полиция Сочи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Полиция Сочи Фото: Полиция Сочи

По предварительным данным, виновником происшествия стал 39-летний водитель «Фольксвагена». Его автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с маршрутным автобусом «Хендай», затем машина протаранила китайский кроссовер.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала пассажирка автобуса, она госпитализирована.

Андрей Ульченко

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