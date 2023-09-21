Нововоронежские школьники вышли в финал метапредметной олимпиады «Школы Росатома»

В городе-спутнике Нововоронежской АЭС состоялся муниципальный этап юбилейной метапредметной олимпиады проекта «Школа Росатома», которая десятый год подряд проходит среди школьников городов присутствия атомной промышленности.

Фото: Галина Пегусова, пресс-служба НВ АЭС

Муниципальные этапы прошли в 22 городах-участниках проекта, задействовав 317 команд из 1268 школьников 5-8 классов. Свои интеллектуальные способности продемонстрировали 8 нововоронежских команд.

В этом году организаторы олимпиады устроили командам сюрприз: задания муниципального этапа были взяты с финала самой первой метаолимпиады. Школьникам предстояло справиться с тремя заданиями высокой сложности. По фотографиям им нужно было ответить на 8 вопросов. Например, понять, о каком городе идет речь, какого памятника не хватает, каким событиям он посвящен и др. Также школьники должны были составить летопись г. Томска, в котором никто ранее не бывал. А в индивидуальном задании ребята рассказывали о методике работы над вопросами, о том, как научить другого решать такую задачу. Итоги командной работы представляли самые младшие участники – ученики 5 и 6 классов.

«За эти десять лет наши ребята где только не успели побывать, участвуя в финалах метаолимпиады. В Новоуральске, Снежинске, дважды в Трехгорном, Удомле, Зеленогорске и Заречном Свердловской области. А в 2017 году команда школы №4 стала победителем финала метаолимпиады в Удомле. Участие в ней – это отличная возможность не только развить надпредметные навыки, но и познакомиться с другими городами России, с их жителями», - прокомментировала муниципальный координатор проекта «Школа Росатома» Галина Пегусова.

«Школа «Росатома» постоянно в процессе разработки идей, которые помогут детям развить свои способности. Подготовиться к этой олимпиаде невозможно. Задания включают в себя знания из самых разных областей. Побеждает тот, кто нестандартно мыслит, может выделить суть проблемы и быстро найти ее решение. Формирование подобных качеств очень ценно для будущих сотрудников атомной отрасли», - подчеркнул заместитель директора по управлению персоналом Нововоронежской АЭС Олег Уразов.

Победителем муниципального этапа стала команда школы №1, в состав которой вошли Екатерина Жукова, Иван Поваров, Дмитрий Хабаров и Богдан Хрипунов. Теперь им предстоит принять участие в финале, который пройдет в Новоуральске (Свердловская область) 26-27 октября.

Справка

Метапредметная олимпиада проекта «Школа Росатома» проводится с 2014 года ежегодно. В ней соревнуются разновозрастные команды школьников 5-8 классов (по 1 человеку от каждой параллели). Школьники учатся анализировать данные, вычленять суть задачи, находить информацию, распределять работу между участниками, оценивать результаты совместной деятельности, отстаивать свою точку зрения, принимать позицию другого и др.