В Ярославле дорогу на Карла Либкнехта начнут ремонтировать на следующей неделе

В Ярославле нашли подрядчика для ремонта дороги на улице Карла Либкнехта. Планируется, что уже на следующей неделе организация выйдет на объект. Об этом рассказал мэр Артем Молчанов в ходе прямого эфира ЦУР.

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Фото: «Дороги Ярославля«, Вконтакте г.Ярославль ул. Карла Либкнехта

Фото: «Дороги Ярославля«, Вконтакте

Господин Молчанов пояснил, что дважды конкурсы по поиску подрядчика были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. По итогам третьего конкурса подрядчик все-же был найден. После заключения контракта он выйдет на объект. Планируется, что это произойдет уже на следующей неделе.

«Карла Либкнехта у нас в планах на этот год, все сроки, погодные условия и технологии позволяют сделать этот участок. На выполнение работ чуть больше месяца, до 1 ноября должны сделать»,— сказал Артем Молчанов.

Алла Чижова