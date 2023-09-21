В Екатеринбурге изменилось время комендантского часа для подростков

В Екатеринбурге комендантский час для подростков теперь действует с 22:00 до 06:00. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. В этот промежуток времени школьникам младше 16 лет запрещено находиться в общественных местах без сопровождения взрослых.

Сотрудники полиции имеют право задерживать несовершеннолетних в ночное время, чтобы передавать их родителям. По итогу взрослым будет грозить штраф, а дети окажутся на учете в отделении инспекции по делам несовершеннолетних.

В мэрии добавили, что по 15 ноября в Екатеринбурге проводится операция «Подросток», во время которой силовые ведомства прорабатывают проблемы детского насилия, социализации ребят, наркомании и алкоголизма среди несовершеннолетних.

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