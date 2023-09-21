В Каменске-Уральском оцеплен дом, где забаррикадировался вооруженный мужчина

В Каменске-Уральском (Свердловская область) вооруженный мужчина забаррикадировался в подъезде трехэтажного дома на улице Алюминиевой. Полиция оцепила здание, с мужчиной ведутся переговоры. Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых заявил «Ъ-Урал», что комментарий по данному инциденту будет, когда завершатся «проверочные мероприятия».

Паблик «ЧП Каменск-Уральский» сообщает, что мужчине 43 года. В публикации он назван Максимом. В сообщении отмечается, что у мужчины есть с собой ружье. По данным Telegram-канала Ural Mash, он вооружен пистолетом. «Вооруженный мужчина пытается вломиться к бывшей жене в Каменске-Уральском и угрожает себя убить, если та не откроет»,— так описываются действия мужчины в сообщении паблика.

Как сообщает Ural Mash, вместе с женщиной в квартире находится ребенок. По сведениям медиапроекта, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 117 УК РФ («Истязание», от трех до семи лет лишения свободы). Бывшая супруга жаловалась на него в полицию из-за угроз, начиная с 2021 года.

Илья Смирнов, Екатеринбург