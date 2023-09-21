Новороссийск и Ханты-Мансийск обменяются опытом в развитии некоммерческого сектора

Ресурсные центры городов-побратимов Новороссийска и Ханты-Мансийска подписали соглашение о сотрудничестве. Города будут обмениваться опытом, методиками и технологиями в области развития некоммерческого сектора, а также реализовывать совместные проекты, сообщает пресс-служба Новороссийска.

Документ подписали 20 сентября директор МКУ «Новороссийский городской общественный центр» Сергей Новиков и замдиректора МКУ «Ресурсный центр города Ханты-Мансийска», начальник управления по поддержке некоммерческого сектора и работе с обращениями граждан Елена Голяева. После этого прошел круглый стол, в ходе которого стороны представили друг другу свои наработки.

«Несмотря на большое расстояние и объективные различия, нас многое связывает, особенно стремление развивать некоммерческий сектор. Здесь скрыт неисчерпаемый потенциал для решения социально значимых вопросов»,— отметил Сергей Новиков.

Города уже более года развивают совместный онлайн-проект «Копилка добра». В нем собирается информация по развитию волонтерства, благотворительности, оказанию социальных услуг и т. д.

Татьяна Ручкина

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