Нижегородские муниципалитеты получат 100 млн рублей на поддержку бизнеса

Правительство Нижегородской области направит 100 млн руб. на софинансирование муниципальных программ поддержки бизнеса. Как сообщает пресс-служба правительства, прием заявок на получение средств начнется 22 сентября. Средства софинансирования могут быть направлены на компенсацию части затрат при уплате процентов по кредитам, на приобретение оборудования, уплату лизинговых платежей для бизнеса, а также на гранты для начинающих предпринимателей и самозанятых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Киселев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Киселев, Коммерсантъ

Для того чтобы получить субсидию, муниципалитету необходимо иметь собственную программу развития предпринимательства. Кроме того, в местном бюджете должны быть заложены средства на реализацию этой программы. Они должны составлять не менее 20% от запрашиваемой суммы.

«Для развития экономики региона очень важна стабильная работа предприятий в районах. Софинансирование муниципальных программ развития предпринимательства позволяет администрациям самостоятельно распределять средства, опираясь на реальную ситуацию в округе и прогнозы развития местного бизнеса»,— считает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В региональном минпроме отметили что поддержка бизнеса за счет областного и муниципального бюджетов станет дополнением к инструментам нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», которую нижегородцы уже могут получить через сеть центров «Мой бизнес». «Впервые в этом году дополнительные баллы будут присуждаться за место в рейтинге по развитию предпринимательства, который ежегодно составляет региональный минпром. Таким образом, мы сможем дополнительно поощрить районные команды, которые включены в работу по развитию бизнеса на своих территориях»,— отметил министр промышленности Максим Черкасов.

Андрей Репин