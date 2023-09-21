Гимназию Ульяновска возглавила дочь экс-чиновницы, ранее работавшая в аптеке

Виктория Черкашина, которая является дочерью бывшего зампреда правительства Ульяновской области Тамары Девяткиной, стала директором гимназии №34 в столице региона. Это следует из данных на сайте учреждения.

До этого с 2008 года гимназию №34 возглавляла Людмила Токмакова, почетный работник общего образования РФ, попавшая в 2021 году в список лучших людей Ульяновска, чье фото размещено на городской Доске почета.

Информация об образовании, карьере и стаже работы Виктории Черкашиной в педагогической сфере на сайте гимназии №34, личной странице руководителя учреждения в соцсети «ВКонтакте» и открытых источниках отсутствует. По данным базы «СПАРК-Интерфакс», до 2014 года она была совладельцем ООО «Аптека», которое занимается розничной торговлей лекарствами в аптеках, и до 2015 года – бывшим совладельцем ООО «Аква», продающего в розницу хмельные напитки в специализированных магазинах.

Аналогичная кадровая ситуация сложилась в средней школе №37 в Ульяновске. Учреждение возглавила Анастасия Жидова, которая, по данным открытых источников, является племянницей Инны Митрофановой, с марта 2023 года ставшей первым заместителем главы города.

Анастасии Жидовой 25 лет. По данным на сайте школы, ее стаж работы в образовательной сфере составляет 1 год, в графе «Профессиональные достижения» стоит прочерк. По информации в аккаунте Анастасии Жидовой в «Одноклассниках», в 2005 – 2016 году она училась в школе №37, которую возглавила.

До нее школой № 37 в Ульяновске руководила Ольга Крючкова, инженер-программист и педагог-исследователь с 25-летним стажем работы. Теперь она возглавляет городскую школу № 82.

Это уже не первый случай подобных кадровых ротаций в системе образования Ульяновска. В минувшем году экс-кандидат в депутаты Госдумы РФ от партии «Гражданская Платформа» Василиса Киселева была назначена директором школы №83 в Заволжском районе города. Новому руководителю образовательного учреждения на момент вступления в должность было 28 лет.

О педагоге стало известно после скандала на выборах, когда Василиса Киселева добилась лишения регистрации своего соперника по 187-му одномандатному округу Сергея Моргачева, являвшегося одним из фаворитов кампании. Ее супругом является руководитель реготделения «Гражданской платформы» Юрий Зеленов.

До назначения директором в школу №83 Василиса Киселева преподавала физику и математику в лицее №38 в Ульяновске, однако уволилась «по собственному желанию». Со слов коллег, она не справлялась с работой.

Евгений Чернов