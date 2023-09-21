Пензенским предпринимателям предлагают правительственные гранты

Министерство экономического развития и промышленности Пензенской области объявило грантовый конкурс для субъектов малого и среднего бизнеса, включенных в реестр социальных предпринимателей, или созданных физлицами в возрасте до 25 лет. Поддержка оказывается в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», уточнила пресс-служба ведомства.

Максимум можно получить 500 тыс. руб., минимум — 100 тыс. руб. Финансовая поддержка оказывается при условии не менее 25% софинансирования со стороны грантополучателя.

Заявки принимают с 22 сентября по 23 октября включительно в минэке региона.

Дарья Васенина

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