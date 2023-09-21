На ремонт дорог Ярославля в 2023 году потратят почти 5 млрд рублей

В Ярославле в 2023 году на ремонт дорог потратят 4,7 млрд руб. Об этом сообщил мэр Артем Молчанов в ходе прямого эфира ЦУР.

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По словам господина Молчанова, в начале года в бюджете на ремонт дорог было предусмотрено чуть более 1 млрд руб. Однако после зимы и обследований дорожного полотна вопрос неудовлетворительного состояния дорог господин Молчанов обсудил с губернатором. В итоги финансирование было увеличено до 4,7 млрд руб.

«Сейчас порядка 92 участков дорог находятся в работе, больше половины уже сданы. Изначальный наш план по БКД, 16 дорог, выполнен, мы уже сделали эти дороги. Сейчас готовим проекты на ремонт на следующий год»,— пояснил мэр.

Он также отметил, что финансирование на ремонт дорог будет зависеть от тех сумм, которые выдадут по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». «Тот объем, который есть сейчас, я считаю, что должен быть продолжен»,— подчеркнул Артем Молчанов.

Алла Чижова