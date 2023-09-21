Курганская сеть «Метрополис» ограничила наценки в челябинских магазинах

В Челябинской области торговая сеть «Метрополис» (Курган) первой добровольно ограничила наценки на социально значимые продукты. Ритейлер подписал соответствующую декларацию, сообщает пресс-служба УФАС России по региону.

Ограничение наценок на уровне не выше 10% распространяется на курицу, сливочное масло, молоко, яйца, сахар, хлеб и овощи из борщевого набора. Кроме того, подписанная декларация обязывает торговую сеть обеспечить наличие этих социально значимых продуктов на полках магазинов.

О принятии добровольных обязательств ООО «Компания „Метрополис“» сообщило в Челябинское УФАС и министерство экономического развития области. Компания намерена исполнять декларацию в течение трех лет – до 1 мая 2026 года.

Всего в Челябинской области работает девять магазинов курганской торговой сети.

В УФАС отмечают, что на территории РФ инструмент ценового саморегулирования, направленный на стабилизацию цен на социально значимые продукты, «активно применяется» торговыми сетями с 2021 года.

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