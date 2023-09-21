После пожара с тягачом в Шушарах собрали более 11 тонн нефтепродуктов

Экологические аварийные службы ГКУ «Пиларн» и ГУП «Экострой» приняли участие в ликвидации последствий пожара после возгорания грузового тягача на юге Санкт-Петербурга. ЧП произошло на Автозаводском проезде в поселке Шушары, сообщили 21 сентября в комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга.

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В комитете уточнили, что бригады обработали сорбентом и собрали на месте происшествия с дороги и тротуара 11,5 тонн нефтепродуктов.

В настоящий момент аварийная ситуация локализована, специалисты продолжают мониторинг, добавили в пресс-службе ведомства.

В комитете также сообщили «Ъ-СПб», что пожар с тягачом произошел в ночь на среду, 20 сентября. Ликвидацией его последствий специалисты занимались минувшей ночью.

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