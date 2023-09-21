Жителей Перми, заработавших 12 млн рублей на организации азартных игр, не стали лишать свободы

Ленинский суд Перми вынес приговор в отношении пяти участников преступной группы, признанных виновными в незаконной организации азартных игр. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Суд установил, что с лета 2022 года до 5 апреля 2023 года арендовали квартиры в которых размещали компьютеры с игровыми программами. Действовали участники в режиме строгой конспирации, вход был организован по специальным приглашениям. За время существования бизнеса общий доход, полученный от игорной деятельности, составил 12 млн руб.

Суд, с учетом позиции государственного обвинения, приговорил виновных к штрафам от 500 тыс. до 100 тыс. руб. Также в рамках рассмотрения уголовного дела удовлетворен иск прокурора о возмещении в полном объеме суммы незаконно полученного преступного дохода.