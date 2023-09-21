Минтранс Башкирии закажет еще 159 автобусов за 942,75 млн рублей

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Башкирии на аукционе 10 октября выберет поставщика 159 автобусов среднего класса для малых городов и сельских поселений республики, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта определена в 942,75 млн руб., его оплатит бюджет региона.

Автобусы необходимо поставить в течение двух месяцев. Они должны быть не ранее текущего года выпуска, пассажировместимостью до 43 человек, массой до 18 т, белого цвета или светлого оттенка.

Как сообщал «Ъ-Уфа», минтранс Башкирии на аукционе 2 октября выберет поставщика 33 автобусов среднего класса для городов и сел. Начальная цена контракта составляет около 205 млн руб. 28 сентября министерство выберет поставщика 58 автобусов малого класса для малых городов и сел. Начальная цена контракта, который будет профинансирован из бюджета республики — 252,55 млн руб.

Майя Иванова

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