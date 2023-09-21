Владелец автосервиса в Ижевске угнал и повредил иномарку клиента

В столице Удмуртии сотрудники полиции задержали 36-летнего владельца автосервиса, угнавший Nissan своего клиента. Как сообщает пресс-служба МВД по республике, в правоохранительные органы обратился потерпевший, который сдал свой автомобиль в сервис в августе и внес предоплату за ремонт.

Однако владелец мастерской свои обязательства не выполнил, а в один из вечеров употребил алкоголь и угнал иномарку. На мосту в Ленинском районе он не справился с управлением и врезался столб, в результате чего автомобиль получил повреждения.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции выявили у водителя признаки опьянения, после чего составили протокол. В отношении мужчины также возбудили уголовное дело по факту угона (ст. 166 УК РФ). В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде, ему грозит до трех лет лишения свободы.