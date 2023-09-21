В Ставропольском крае выясняют причины сильного загрязнения реки Кубань

В районе Невинномысска отмечено сильное загрязнение реки Кубань, вода в ней покрылась пеной и стала мутной. Причину загрязнения выясняют региональные власти, об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: bangkokbook.ru Фото: bangkokbook.ru

«Причину загрязнения Кубани выясняем, специалисты делают отбор проб в реке. Отрабатываем версии, проверяем организации Ставрополья и других регионов, расположенных выше по течению. Минприроды края работает вместе с управлением Росприроднадзора, поскольку Кубань является объектом федерального экологического контроля»,— сообщил господин Владимиров.

По его словам, очистные Невинномысска тратят больше времени на обеззараживание воды, в связи с этим водозабор уменьшен на 30%. Власти направили обращения в Генпрокуратуру РФ, ФСБ и Роспотребнадзор.

Андрей Ульченко

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