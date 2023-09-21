Бюджет Нижнего Новгорода сэкономил 30 млн рублей на переводе детей в «Школу 800»

Расходы бюджета Нижнего Новгорода по линии городского департамента образования сокращены на 29,8 млн руб. благодаря переводу учеников из муниципальных школ в «Школу 800». Об этом директор департамента финансов Юрий Мочалкин сообщил на заседании комиссии по социальным вопросам в городской думе 21 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Отвечая на вопросы депутатов, господин Мочалкин напомнил, что «Школа 800» считается государственной. Соответственно, при переводе детей из муниципальных школ в «Школу 800» обязанности по исполнению полномочий в сфере общего образования передаются на уровень областного правительства.

Как писал «Ъ-Приволжье «Школу 800» на 4,1 тыс. учащихся строят по концессии с ООО «ПКК "Просвещение"» в трех районах Нижнего Новгорода. Первый корпус с опозданием открылся в Верхних Печерах в феврале 2023 года, второй корпус в Автозаводском районе начал работу с 1 сентября. Третий корпус в Сормовском районе еще достраивается.

Андрей Репин