Двоих уфимцев осудили за производство наркотиков

Верховный суд Башкирии вынес приговор 33-летнему Глебу Дьяконову и 36-летнему Валерию Даянову, признав их виновными в незаконном производстве наркотических средств в особо крупном размере (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Суд приговорил обоих к 12 годам колонии строгого режима.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, в январе 2022 года осужденные решили производить наркотики на продажу. Для этого в арендованной квартире на Первомайской улице в Уфе они организовали нарколабораторию. Затем, договорившись с неустановленным лицом через интернет, с апреля по июль 2022 года подсудимые забрали из тайника прекурсоры и необходимое оборудование, изготовили синтетический наркотик и хранили его дома.

Во время обыска квартиры полицейские изъяли прекурсоры, более 500 г наркотика, а также реагенты и оборудование.

Подсудимые признали вину.

Майя Иванова

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