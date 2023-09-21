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Полиция Нижнекамска предлагает установить камеры в местах проживания мигрантов

Установить камеры видеонаблюдения на территории проживания иностранных граждан предложил начальник управления МВД России по Нижнекамскому району Татарстана Айдар Фасхутдинов на совещании в муниципалитете по вопросам трудовой миграции.

Также он считает нужным организовать пропускной режим для гастарбайтеров, усилить охрану на предприятиях, «ужесточить контроль за выездом иностранных граждан с промышленной зоны» и увольнять их в случае совершения административного и уголовно наказуемого правонарушения. Об этом сообщила пресс-служба администрации Нижнекамска.

Глава УВД считает, что эти меры «позволят не допускать чрезвычайных происшествий».

«Попрошу УВД совместно с председателями СТОС (советов территориального общественного самоуправления.— «Ъ-Казань») и старшими по домам выяснить, где проживают иностранные специалисты»,— распорядился по итогам совещания глава Нижнекамского района Рамиль Муллин. Он поручил «всем спецслужбам проверить условия проживания» гастарбайтеров и «в обязательном порядке» провести их медосмотр.

Господин Муллин также поручил муниципальным чиновникам «проработать вопрос с перевозками», чтобы централизованно доставлять мигрантов «до своих рабочих мест».

Полина Петрова

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