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В Крыму опровергли слухи об ударе по аэродрому в Саках

Советник главы Крыма Олег Крючков опроверг сведения об ударе по аэродрому в Саках. Об этом господин Крючков написал в Telegram.

Как отметил советник, ложная информация распространилась в социальных сетях и была подкреплена фотоснимками происшествия.

«Есть только одна проблема, наше ПВО все сбило»,— говорится в сообщении.

Ранее Минобороны РФ сообщило об отражении массовой атаки на Крым. Над полуостровом и акваторией Черного моря за минувшую ночь сбили 19 беспилотных летательных аппаратов.

Анастасия Донскова

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