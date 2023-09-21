ПСБ запустил онлайн-кредитование бизнеса по льготным ставкам в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. В дистанционном формате он уже предоставил финансирование первым индивидуальным предпринимателям. Банк предварительно одобрил кредитные решения по льготным ставкам для нескольких тысяч малых и средних предприятий. В ПСБ подчеркивают, что экспресс-финансирование по выгодным ставкам становится для бизнеса быстрым и удобным способом развивать свою деятельность. Клиентам достаточно подать заявку в электронном виде и предоставить всего один документ, а вся процедура - от подачи заявки до получения кредитных средств займет не более часа.

Производитель пива «Хамовники» и «Жигули» займется поставками в Россию ирландского пива Guinness Draught. По данным “Ъ”, Московская пивоваренная компания уже ввезла первую партию напитка, которая включает кеги емкостью по 30 литров. Британская Diageo, которая владеет брендом Guinness, объявила об уходе с российского рынка в июле 2022 года.

Израильский Mirland Development готовится передать часть своих последних российских активов общей стоимостью 5-6 млрд руб. сторонней компании. Об этом пишет Forbes. Ранее офисные здания девелопера начал консолидировать Сбербанк, а земли в Санкт-Петербурге — группа «Аквилон».