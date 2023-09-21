В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после нападения на отца двоих детей

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ) после инцидента во дворе на ул. Щербакова, где несколько человек напали на мужчину из-за сделанного им замечания по поводу брошенного окурка. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Сейчас силовики устанавливают все обстоятельства произошедшего. Для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшего, будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

Портал Е1.ru сообщал, что конфликт произошел во дворе ЖК River Park, а потерпевшим оказался отец двоих детей — восьмилетнего сына и годовалой дочери. Нападавшие якобы заявляли ему, что плохо понимают русский язык и были нетрезвы.

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