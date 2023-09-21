Бывшего вице-мэра Благовещенска подозревают в поджоге автомобиля

Сотрудники Управления уголовного розыска МВД по Башкирии совместно с оперативниками регионального УФСБ задержали подозреваемого в поджоге автомобиля, на котором передвигался заместитель главы Благовещенского района по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Никита Дмитриев.

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», в ночь на 15 сентября на Дагестанской улице в Уфе сгорел автомобиль Mitsubishi Outlander, принадлежащий супруге господина Дмитриева. На опубликованной в соцсетях видеозаписи видно, что поджигатель положил под автомобиль пакет, а через 50 минут машина загорелась.

По факту умышленного уничтожения или повреждения имущества путем поджога (ч. 2 ст. 167 УК РФ) было возбуждено уголовное дело.

По информации «Ъ-Уфа», подозреваемым в поджоге является бывший заместитель главы администрации Благовещенска Евгений Васильев. По версии, озвученной пресс-службой МВД по Башкирии, у него «мог быть конфликт с супругом потерпевшей, связанный с профессиональной деятельностью».

По ходатайству следствия, суд арестовал Евгения Васильева.

Олег Вахитов

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