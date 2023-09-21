В Бакале возбудили дело из-за засорения системы водоотведения

Следственные органы возбудили уголовное дело о мошенничестве в связи с ненадлежащей работой системы водоотведения в Бакале. Об этом сообщают в прокуратуре Челябинской области.

Ранее жители Бакала пожаловались в Следственный комитет на подтопление территории города канализационными стоками, отсутствие ливневой канализации и просчеты в содержании многоквартирных домов. По факту обращения о нарушениях в сфере ЖКХ прокуратура организовала проверку. По ее итогам было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ.

«В связи с просчетами со стороны администрации Бакала при предоставлении гражданам коммунальных услуг, непроведением капитального ремонта сетей, непринятием мер к взысканию ущерба, причиненного ненадлежащим исполнением концессионного соглашения, прокурором главе муниципалитета внесено представление об устранении нарушений закона»,— дополняют в надзорном ведомстве региона.