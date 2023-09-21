В Волгограде 16-летнего подростка подозревают в покушении на продажу наркотиков

Следователи Красноармейского района Волгограда завели уголовное дело на 16-летнего местного жителя. Молодого человека подозревают в покушении на незаконный сбыт наркотиков, совершенном группой лиц по предварительному сговору, сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

По данным следствия, в августе этого года подросток списался в интернете с незнакомцем, который предложил работу наркокурьера. «Являясь куратором, неизвестный намеревался отправлять подростку информацию о тайниках с „оптовой“ партией наркотиков, а подозреваемый должен был заниматься изготовлением тайников с наркотическим средством, с последующим их фотографированием и указанием конкретных координат», — рассказали правоохранители.

8 сентября молодой человек получил адрес тайника крупной партии. 8 и 9-го делал «закладки», во время чего его задержали сотрудники волгоградского УМВД.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, расследование продолжается.

Дарья Васенина

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