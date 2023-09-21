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обновлено 14:37

Удмуртия оказалась в числе регионов с наибольшим ростом размера автокредита

В августе жители Удмуртии брали кредиты на покупку автомобилей в среднем объеме 1,18 млн руб. Сумма за месяц выросла на 6,3%, сообщает пресс-служба НБКИ. Регион занял последнюю позицию среди 30 субъектов-лидеров по объемам автокредитования.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В целом по России средний чек по автокредиту составил рекордные 1,49 млн руб., увеличившись на 2,5% по сравнению с июлем. Показатель увеличивается семь месяцев подряд. Отметим, что Удмуртия оказалась в числе регионов, где объем вырос наиболее значительно. В этот список также вошли Омская область — 8,5%, Ханты-Мансийский АО — 7,4%, Иркутская область — 7,3%, а также Пермский край — 6,4%. В Москве и Санкт-Петербурге показатель стал больше на 1,7% и 1,9% соответственно.

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, росту размера автокредита во многом способствует увеличение продаж новых автомобилей из дружественных стран. 

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