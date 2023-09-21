На Алтае за взятку будут судить бывшего главврача станции переливания крови

Управление Следственного комитета по Республике Алтай направило в суд дело бывшего главврача станции переливания крови. Медику инкриминируется получение взятки в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ), он полностью признал вину, рассказали в следственном ведомстве.

Следствие установило, что с мая 2016-го по декабрь 2018 года обвиняемый от представителя ООО «Данарт» получил частями взятку на общую сумму 164 тыс. руб. Вознаграждение полагалось за содействие в заключении трех госконтрактов и шести договоров на оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию медтехники и общее покровительство.

Уголовное дело в отношении предполагаемого взяткодателя уже находится на рассмотрении суда.

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Илья Николаев