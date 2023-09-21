Спрос на строительство загородных домов в Сочи за месяц вырос на 84%

Спрос на строительство загородной недвижимости в Сочи со стороны жителей Москвы в августе вырос на 84% в сравнении с показателями июля текущего года. Исследование опубликовал портал недвижимости «Мир Квартир».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Однако, в сравнении с показателями аналогичного периода 2022 года, столичный спрос на строительство данной категории недвижимости снизился на 40,3%.

«В целом за восемь месяцев 2023 года — с января по август — спрос на строительство частных домов в Сочи со стороны клиентов из Москвы оказался на 21,3% ниже, чем за аналогичный период прошлого года»,— говорится в исследовании.

В то же время предложение на загородные дома в Сочи за указанный период увеличилось на 170 объектов, до 517 частных домов, выставленных на продажу. Стоимость самого дорогого объекта достигает 750 млн руб.

Анастасия Донскова

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