В Прикамье расширят список приоритетных направлений туризма

Депутаты заксобрания на пленарном заседании в первом чтении поддержали расширение перечня приоритетных направлений развития туризма в Пермском крае. Он будет дополнен горнолыжными, экологическими и круизными направлениями. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Долгановский Фото: Константин Долгановский

Согласно пояснительной записке к законопроекту, включение указанных видов установит единый подход к определению приоритетов развития при предоставлении мер поддержки туристической деятельности. Приоритетные виды туризма смогут развивать за счет региональных средств через участие в ежегодных грантовых конкурсах.

Весной 2023 года депутаты краевого парламента приняли аналогичный закон. Была поддержана инициатива губернатора Дмитрия Махонина о включении в перечень приоритетных направлений социального, детского, сельского и самодеятельного туризма. Изначально перечень включал деловой, культурно-познавательный, событийный, активный и лечебно-оздоровительный туризм.