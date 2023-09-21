В Югорске простились с военным с позывным «Боксер», погибшим на СВО

В зоне специальной военной операции (СВО) погиб доброволец из Югорска (Ханты-Мансийский автономный округ) Руслан Бикмурзин. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Военный с позывным «Боксер» служил в разведроте, был гранатометчиком. В ходе СВО он попал под минометный огонь, его удалось эвакуировать, но 30 августа боец скончался в госпитале.

Руслан Бикмурзин родился в хуторе Сандин Куюргазинского района Башкортостана. Окончил педагогическое училище по специальности «Учитель физкультуры». С 1997 по 1998 год проходил срочную службу в армии, а также принимал участие в Грузино-Абхазском конфликте.

В 2000 году он переехал жить в Югорск, где начал работать охранником в агентстве «ЛУКОМ-А-Западная Сибирь». У Руслана Бикмурзина остались жена и двое дочерей.

Прощание с военным прошлом в Югорске днем 21 сентября. Похоронят его в Башкортостане.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства.

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