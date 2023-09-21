В Сочи экс-начальник отдела капстроительства санатория «Победа» осуждена за взятки

Лазаревский районный суд города Сочи признал Татьяну Бойко, ранее занимавшую должность начальника отдела капительного строительства санатория «Победа», виновной в двух эпизодах получения взяток от подрядчика, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. Подсудимой назначено наказание в виде 8,5 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Приговором установлено, что в 2018 году в санатории «Победа», принадлежащем Федеральной таможенной службе России, начался капитальный ремонт. Для выполнения работ по реконструкции зданий и благоустройству территории была привлечена подрядная организация. Руководитель организации передал начальнику отдела капительного строительства санатория Татьяне Бойко две взятки на общую сумму 370 тыс. руб.

Взамен госпожа Бойко пообещала не организовывать должным образом технический надзор за сроками и качеством работ, а также без претензий подписывать акты приемки и выдавать справки о стоимости работ.

В ходе судебного процесса Татьяна Бойко находилась под подпиской о невыезде, после оглашения приговора ее взяли под стражу. Помимо лишения свободы, подсудимой назначено наказание в виде запрета занимать должности на государственной службе на срок 6,5 лет.

Анна Перова, Краснодар