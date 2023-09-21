В Сочи экс-главу отдела капстроительства санатория «Победа» осудили на 8,5 лет

Лазаревский районный суд Сочи назначил 8,5 лет лишения свободы в колонии общего режима бывшей начальнице отдела капстроительства сочинского санатория «Победа» Татьяне Бойко за получение взяток. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Установлено, что в 2018 году санаторий «Победа» ФТС России и подрядная организация заключили два госконтракта на выполнение работ по капремонту и благоустройству территории санатория. Татьяна Бойко получила несколькими переводами от руководителя подрядной организации 270 тыс. руб. взятки. Взамен она не проводила технадзор за сроками и качеством выполнения работ, а также организовала подписание руководством санатория актов о приемке выполненных работ и справок об их стоимости. В январе 2019 года женщина получила еще 100 тыс. руб. взятки за организацию подписания документов по второму контракту.

В отношении Татьяны Бойко было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 290 и ч. 2 ст. 290 УК РФ. Суд признал ее виновной и лишил свободы на 8,5 лет, а также запретил на 6,5 лет занимать должности на госслужбе. Женщину взяли под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram