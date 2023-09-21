На Кубани рабочий обнаружил мину на кукурузном поле

Минометная мина калибра 81-мм времен Великой Отечественной войны была обнаружена на кукурузном поле в Крымском районе. Ее нашел сотрудник одного из агропредприятий, сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю. Опасная находка обезврежена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю Фото: ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

Как пояснили в ведомстве, за шесть дней кубанские взрывотехники ОМОН «Пластун» и «Шторм-Юг» уничтожили 92 боеприпаса времен ВОВ, из них 78 патронов. Они были обнаружены в разных районах Кубани.

Андрей Ульченко

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